Confindustria Reggio Calabria dà il benvenuto alle nuove aziende associate

Oltre settanta nuove aziende associate. È il risultato ottenuto da Confindustria Reggio Calabria dall’inizio della presidenza di Giuseppe Nucera. E per dare il benvenuto alle imprese che hanno scelto di iscriversi, riconoscendo il valore aggiunto in termini di servizi e autorevolezza che deriva dall’iscrizione all’associazione degli industriali, si è tenuta una conviviale di benvenuto che ha rafforzato la rete di relazioni tra gli operatori dell’economia sana del territorio metropolitano.

L’iniziativa ha avuto una finalità benefica: il catering è stato offerto dalla rete “Piccole Italie“, l’organismo per la valorizzazione dell’identità e delle tradizioni del territorio cui Confindustria Reggio ha aderito da tempo. Molti dei prodotti protagonisti in tavola sono stati offerti dalle imprese associate. Mentre il ricavato dalla partecipazione all’iniziativa è stato devoluto all’hospice “Via delle Stelle” di Reggio Calabria, nel solco dell’impegno che da qualche anno Confindustria porta avanti a sostegno della struttura per le cure palliative.