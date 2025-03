Mantegna al Congresso Slow Food Reggio Calabria: ‘Un motore per il futuro del cibo sostenibile’

Il consigliere delegato ha ricordato l'impegno di Palazzo Alvaro per il sostegno ai Presídi di qualità del territorio

Si è svolto il Congresso di Slow Food Reggio Calabria, un appuntamento importante per definire strategie e azioni concrete a favore del futuro del cibo sostenibile nel territorio metropolitano. Il Consigliere metropolitano delegato e sindaco di Benestare, Domenico Mantegna, ha partecipato nei giorni scorsi ai lavori del Congresso, esprimendo soddisfazione per l’impegno e la passione dimostrata dai membri di Slow Food.

L’impegno per la sostenibilità e la partecipazione

Mantegna ha dichiarato:

“Desidero rivolgere un sincero in bocca al lupo al nuovo direttivo che sarà chiamato a proseguire questo importante percorso all’insegna della sostenibilità, dell’inclusione e della partecipazione.”

E ha aggiunto:

“L’obiettivo comune è rendere il nostro territorio metropolitano sempre più consapevole e attivo sul fronte alimentare e ambientale.”

Il valore dell’enogastronomia come leva turistica

Il Consigliere ha anche sottolineato l’importanza strategica che la Città Metropolitana attribuisce alla valorizzazione dell’enogastronomia e dei prodotti tipici, tradizionali e locali come leva per la promozione turistica e come elementi identitari della storia e della cultura del territorio.

“In linea con questi obiettivi strategici, la Città Metropolitana ha intrapreso un percorso concreto per il riconoscimento di prodotti fortemente identitari del nostro territorio, marcatori identitari che assumono anche una straordinaria valenza sul piano del richiamo turistico”, ha ricordato Mantegna.

Riconoscimenti Slow Food: Un successo per il territorio

Mantegna ha poi evidenziato il riconoscimento ottenuto dal marchio Slow Food per tre eccellenze del territorio metropolitano:

L’ Arancia Bella Donna

Le Pruna di Frati

Le Piparelle di Villa San Giovanni

Questi prodotti sono stati presentati ufficialmente a Torino durante il Terra Madre Salone del Gusto nelle edizioni 2022 e 2024.

“Questo importante evento biennale contribuisce a diffondere la cultura del cibo buono, sicuro e giusto”, ha spiegato Mantegna, “e grazie al sostegno della Città Metropolitana, consente alle imprese del territorio che possiedono particolari caratteristiche validate da Slow Food, di raggiungere elevati livelli competitivi nel panorama nazionale con le loro produzioni tipiche”.

La collaborazione con Slow Food: Un progetto di comunità

La Città Metropolitana ha collaborato attivamente con l’APS Slow Food, sostenendo il Presidio Slow Food di vari prodotti del territorio. Tra questi:

Arancia Bella Donna di San Giuseppe

Piparelle di Villa San Giovanni

Pruna di Frati

“La promozione del singolo prodotto del Presidio è un elemento fondamentale, ma rappresenta anche il veicolo più efficace per portare avanti un progetto di territorio più ampio”, ha evidenziato il Consigliere Mantegna.

Gli obiettivi di Slow Food per la sostenibilità e la biodiversità

Mantegna ha sottolineato che il progetto include la promozione della produzione e distribuzione di cibo sostenibile, la salvaguardia della biodiversità, la tutela degli ecosistemi e delle risorse naturali, la protezione della salute dei consumatori, l’educazione del gusto e la promozione di filiere eque dal punto di vista sociale.

La presenza di Slow Food nella Città Metropolitana di Reggio Calabria

Attualmente, in Calabria si contano 12 Presìdi Slow Food, di cui 5 si trovano nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, coinvolgendo un totale di 25 produttori. Questi includono anche il Caciocavallo di Ciminà e il Capicollo azze anca grecanico, confermando la ricchezza e diversità del patrimonio agroalimentare locale.