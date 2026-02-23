Coni Calabria, il presidente Tino Scopelliti: ‘Il calcio è un teatrino’ – VIDEO

In occasione della presentazione della mostra “Sfumature d’azzurro“, presso la Pinacoteca di Reggio Calabria in accompagnamento alla sfida tra le nazionali femminili Italia e Svezia al Granillo, ha parlato il presidente del Coni Calabria Tino Scopelliti, ponendo l’accento sulle grandi vittorie che soprattutto in Italia riescono a ottenere gli sport ritenuti minori, rispetto a quello più popolare che è il calcio invece in grande difficoltà:

“Ci sono delle federazioni che lavorano benissimo e i risultati si hanno nel momento in cui si lavora bene. Nel calcio forse bisogna rifondare un pò tutto, capire che lo sport è altra cosa. Il calcio è un teatrino, un buon teatro o uno spettacolo dove vi sono valori commerciali e degli interessi che vanno al di fuori dello sport. Non lo prendo come punto di riferimento perchè soprattutto il calcio nazionale non trasmette quella fiducia che forse danno altre discipline. Martedi 3 marzo, invece, vedremo una vera partita di calcio, parliamo di Italia-Svezia valevole per le qualificazioni ai Mondiali Femminili che si disputeranno in Brasile. Ripeto, sarà partita vera di calcio, quella che italiani e i calabresi non vedono da tempo“.