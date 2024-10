Coni, Malagò: ‘Il 3 aprile? Se per quella data si vedrà la luce in fondo al tunnel..’

Il presidente del Coni Giovanni Malagò intervenuto a “Uno Mattina”, ha parlato di Coronavirus e possibilità di rientro dopo il 3 di aprile. Dichiarazioni riportate da TMW:

“In Europa abbiamo assistito a squadre italiane che non sono potute partire, squadre straniere che non sono venute in Italia, partite giocate a porte chiuse e altre in stadi stracolmi. Un brutto spettacolo”. Sulla sospensione fino al 3 aprile: “Se per quella data si vedrà la luce in fondo al tunnel, allora si potrà programmare un nuovo calendario. Altrimenti, allo stato dell’arte, non sarà più possibile”.

