Consegnate a Palazzo San Giorgio le chiavi dei primi appartamenti di edilizia residenziale pubblica

Sono state espletate questa mattina a Palazzo San Giorgio, alla presenza del Vicesindaco Armando Neri, le operazioni di consegna di tre appartamenti di edilizia residenziale pubblica ad altrettante famiglie assegnatarie secondo graduatoria vigente. Gli appartamenti consegnati si trovano in via Roma, in via Modena ed in via Pola. Successive consegne verranno espletate nei prossimi giorni.

Soddisfatto il vicesindaco Armando Neri che, consegnando ai legittimi assegnatari le chiavi degli alloggi, per conto del Sindaco Giuseppe Falcomatà impossibilitato per via di sopraggiunti impegni istituzionali, ha ricordato «il grande impegno messo in campo dall’Amministrazione comunale per mettere ordine e far ripartire un settore fermo da anni a causa di una gestione a dir poco fallimentare delle politiche della casa».

«E’ un bel segnale – ha aggiunto il vicesindaco Neri – che finalmente si sblocchino le graduatorie. Ringrazio gli uffici per il lavoro portato avanti in questi anni per arrivare a questo primo risultato positivo, che segna una rinnovata speranza per tutti quei cittadini che, da anni, attendono per l’affermazione di un diritto inalienabile come la casa».