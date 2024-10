Calabria, Consiglieri Lega: ‘Ringraziamo il colonnello De Caprio per la tempestività delle risposte’

“L’assessore regionale alla tutela dell’Ambiente, Sergio De Caprio, ha accolto celermente la nostra richiesta di una riunione che potesse affrontare la problematica rifiuti in un’ottica propositiva e costruttiva”. E’ quanto dichiarano Tilde Minasi, Filippo Mancuso, Pietro Molinaro e Pietro Raso, consiglieri regionali della Lega che, proprio nei giorni scorsi, avevano sollecitato l’istituzione di un tavolo tecnico che potesse fornire risposte ai cittadini calabresi sul fronte della gestione incisiva del settore e che mettesse fine all’emergenza che attualmente si registra.

“Ringraziamo il colonnello De Caprio – rimarcano i consiglieri – per la tempestività con la quale ha risposto ai nostri input: usciamo dal confronto con la certezza del suo impegno e della sua abnegazione per alleviare i disagi delle ultime settimane che sono a tutti noti. L’assessore, infatti, ci ha comunicato del lavoro che sta svolgendo a strettissimo contatto con i singoli territori, con l’intento, appunto, di mitigare il più possibile la situazione di difficoltà con cui ci si sta confrontando”.

“Riguardo la riapertura delle discariche chiuse – aggiungono Mancuso, Minasi, Molinaro e Raso – lo stesso assessore ha specificato che, sebbene si tratti di uno strumento propedeutico a liberare strade e siti non consoni dai cumuli di rifiuti, utilizzato per garantire un avvio più sereno della stagione estiva, vi è la piena consapevolezza che ciò potrebbe creare qualche difficoltà in alcune zone, come, ad esempio, Lamezia e Castrovillari, di cui abbiamo illustrato, dettagliatamente, le necessità viste le conformazioni di tali aree, dove insistono anche colture pregiate. Questa visione ha portato il colonnello a chiedere una collaborazione fattiva di ogni parte in causa, affinché tutto ciò rappresenti una fase transitoria e temporanea, dal momento che, insieme ai suoi uffici, è attivo nella ricerca di soluzioni che abbiano meno impatto sui singoli territori”.