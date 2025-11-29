Consiglio Comunale, Angela Marcianò dura: ‘Imbarazzata, 11 anni di arroganza e clientele’

Consiglio comunale in corso, nei preliminari gli interventi dei vari consiglieri. Ad aprire le ostilità Angela Marcianò con un duro intervento.

“Vivo un momento di profondo imbarazzo. Mi pervade lo stesso disagio che prova la gente operosa e libera di questa Città, che ha scelto di restare, nonostante tutto.

Qui, nel Palazzo, anche nei titoli di coda, lo spettacolo si conferma penoso. Ed è questa l’unica traccia di coerenza che riconosco all’amministrazione Falcomatà. La Città sta vivendo da troppi anni in una condizione di annebbiamento generato da un impietoso e sterile egocentrismo.

Si è giocato ad amministrare come i bambini fanno con le loro playstation, per accreditarsi dei punti in contesti falsati, avulsi da ogni realtà. Un decennio di supponente “autarchia politica” che lascia un’eredità terribile a causa di una credibilità sfilacciata e scomposta.

Ma, quel che è peggio è l’esempio pessimo che resta alle nuove generazioni, di una politica che si nutre di clientele e che, in 11 anni, non ha mai premiato il merito e la competenza, ma solo l’arroganza, la millanteria e l’improvvisazione. Quindi, il nostro compito è ribaltare queste logiche.

Invito tutte le persone perbene di questa nostra Città a non rassegnarsi e a contribuire personalmente a scrivere un’altra grande storia, quella che Reggio merita e che attende da troppo tempo”, le parole di Angela Marcianò.