Falcomatà cita Totò, punge il cdx e anticipa la festa sul Ponte Calopinace: ‘Ci abbracceremo’

Consiglio comunale sul rendiconto, qualche scintilla all’interno dell’Aula Battaglia. Frizioni tra il vice sindaco metropolitano Carmelo Versace e il consigliere di opposizione Massimo Ripepi, il sindaco Falcomatà prova a distendere gli animi con l’ironia, riservando qualche punzecchiatura al centrodestra.

‘Ho visto una discussione animata oggi in Consiglio comunale e ho notato un po’ di nervosismo sugli scranni del centrodestra, probabilmente anche frutto dell’ultima tornata elettorale sia nella provincia di Reggio sia in Calabria, sia a livello nazionale. E’ comprensibile, è sempre in qualche modo difficile da digerire, soprattutto se i risultati sono diciamo più o meno conformi in in tutto il paese”, la stilettata iniziale di Falcomatà.

Il sindaco, rispetto all’accostamento fatto dal consigliere Ripepi tra alcuni esponenti di maggioranza e l’attore Totò, assicura che sarebbe stato onorato del paragone.

“A mio avviso Totò ancora oggi è uno dei principali esponenti del panorama culturale italiano. Il principe De Curtis ci ha lasciato una eredità di frasi, di similitudini, proverbi e locuzioni che ancora oggi fanno parte in qualche modo anche del nostro frasario. Me ne ricordo uno in particolare quando Totò, dopo un alterco, si rivolge dicendo ad un altro ‘lei è un cretino, si informi’, una bellissima battuta”.

“A proposito di nervosismo – ha evidenziato Falcomatà – lo riscontro anche sul tema delle opere pubbliche. Non sono d’accordo con la valutazione di Ripepi, noi i nastri li tagliamo e continueremo a tagliarli, anche a dispetto di qualche meme divertente. Le opere pubbliche non sono di destra o di sinistra e nessuna amministrazione può essere così sadica da ostacolarne la realizzazione, visto che si tratta di opere utili per la città”.

Falcomatà anticipa poi la festa per il Ponte sul Calopinace, ormai diventato tragicamente leggendario in riva allo Stretto.

‘Faremo una festa e inviteremo anche il consigliere Ripepi. Propongo anzi che scelga da quale lato stare, se dal Lungomare o dal Parco Lineare Sud, così faremo come quando è caduto il muro di Berlino. Attraverseremo il Ponte e ci abbracceremo, in segno di fratellanza e di comunità. Ci abbracceremo perché credo che sia una vittoria per la città avere, dopo tante fatiche, consegnato un’opera che è importante perché concretamente unisce il lungomare alla zona sud, un’opera importante anche per la viabilità”, ha affermato il sindaco.