Reggio, consiglio comunale. Si torna in aula, all’ordine del giorno c’è solo un punto

I consiglieri del comune di Reggio Calabria si riuniranno nuovamente a Palazzo San Giorgio per affrontare l'emergenza Coronavirus

E’ stata convocata d’urgenza la seconda seduta del Consiglio comunale di Reggio Calabria.

Alla vigilia del lockdown imposto in Calabria, a seguito dell’ultimo Dpcm e dopo le parole del premier Conte di ieri sera, il presidente del consiglio Vincenzo Marra ha convocato in sessione straordinaria e urgente, in sessione unica, una seduta del Consiglio comunale.

Venerdì 6 novembre dunque alle ore 10:00 si torna nuovamente in aula, all’interno della Sala del Consiglio Comunale.

All’ordine del giorno, c’è solo un punto: “Emergenza Covid-19”