Reggio, conclusi i lavori del Consiglio Generale della CISL

Si sono conclusi, in totale condivisione di percorsi ed obiettivi, i lavori del Consiglio Generale della Unione Sindacale Territoriale della CISL della Città Metropolitana di Reggio Calabria il cui svolgimento, dopo gli essenziali adempimenti procedurali, è stato introdotto da una significativa e ben articolata relazione della Segretaria Generale Nausica Sbarra.

La stessa, dopo avere tratteggiato l’analisi politico sindacale, nella cornice della attuale situazione nazionale ed internazionale, ha particolarmente trattato le problematiche emergenti dal territorio metropolitano, profilando, in tal modo, l’azione che l’organizzazione intende svolgere e indicando gli obiettivi prioritari da perseguire.

Analisi della situazione e obiettivi sindacali

La Segretaria Sbarra ha illustrato tutti gli effetti derivati dalla recente Legge Finanziaria nazionale, con opportunità da cogliere e criticità su cui insistere nel prosieguo trattando, a seguire, i temi settoriali più emergenti, tra i quali quelli della sanità ospedaliera e territoriale, delle carenze infrastrutturali e di trasporto, dei servizi sociali e per l’infanzia, della sicurezza e legalità. Un’ampia disamina è stata effettuata in merito all’organizzazione e alla dislocazione delle strutture della CISL nell’intera Città metropolitana e alle diverse possibili forme di erogazione dei servizi agli iscritti e alla cittadinanza.

Forte ed efficace l’asserzione di autonomia e terzietà del Sindacato Cislino anche rispetto alle dinamiche elettorali oramai imminenti che interesseranno le principali istituzioni del reggino.

Dialogo con le istituzioni e obiettivi a lungo termine

La CISL, è stato affermato e condiviso, intende favorire il dialogo ed il confronto sulle problematiche urgenti con tutte le istituzioni e forze politiche presenti sullo scenario, rifuggendo però da qualunque tentazione di collocazioni pregiudiziali o visioni di parte. Precipuo obiettivo, nel solco della tradizione della CISL, quello di esprimere giudizi e valutazioni in merito alla qualità delle proposte e dei risultati dell’azione amministrativa e di governo prescindendo dall’identità degli attori in campo. Alla serie di interventi da parte dei Segretari delle Federazioni di Categoria, che hanno totalmente condiviso posizioni e proposte della Segretaria Generale, ha fatto seguito la conclusione del Segretario Generale Regionale CISL Giuseppe Lavia, che, oltre a riportare il quadro complessivo delle attività sindacali svolte in Calabria, ha assicurato attenzione e sostegno sui principali obiettivi dell’Alta Velocità e collegamento stradale dei versanti tirrenico e ionico fino a Reggio Calabria, nonché sul trasferimento di funzioni alla Città Metropolitana.

Elezione di Francesco Candia come nuovo segretario

È seguita formale determinazione di riassetto della Segreteria CISL metropolitana. In sostituzione dell’uscente Giuseppe Rubino, diversamente impegnato in Categoria, il Consiglio Generale ha eletto, con formale votazione segreta, al ruolo di Segretario (che si affianca alla Segretaria Generale Nausica Sbarra ed all’altro componente Pietro Pino) il terzo componente segretario nella persona di Francesco Candia, già responsabile zonale del Patronato INAS della CISL, di estrazione territoriale della Locride.

Quest’ultimo ha antica provenienza ed esperienza nella CISL ed è persona che ben conosce le tematiche emergenziali dell’intero territorio provinciale e le dinamiche amministrative ed istituzionali con cui sarà opportuno interfacciarsi.

La Segreteria, nella sua nuova composizione, si è poi immediatamente riunita per strutturare il nuovo schema di lavoro e per conferire ai componenti le deleghe interne.