Metro City, Latella torna in Consiglio: ‘3 mesi di attività intensa. Massimo impegno per sport e turismo’

L’ultima riunione del Consiglio metropolitano ha registrato il rientro di Giovanni Latella fra i banchi di Palazzo Alvaro, subentrato al collega Giuseppe Ranuccio eletto al Consiglio regionale. Un passaggio che Latella, nel corso del suo intervento in aula, ha definito «non solo amministrativo, ma fortemente politico in una fase cruciale per il futuro della Città Metropolitana».

«Saranno tre mesi di attività intensa», ha sostenuto aggiungendo: «Cercherò di profondere il massimo impegno sia nel settore dello sport sia del turismo, riservando grande attenzione alle varie problematiche del territorio».

Il consigliere ha, poi, rivendicato con forza «la continuità politica e amministrativa con il percorso avviato dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà», sottolineando «la necessità di consolidare un’azione di governo che metta al centro i Comuni, i borghi e le comunità locali».

Giovanni Latella, inoltre, ha ringraziato il sindaco facente funzioni Carmelo Versace per «l’attivazione delle deleghe allo Sport e al Turismo, settori strategici per costruire sviluppo, identità e opportunità di crescita». «Due ambiti – ha sottolineato – che possono rappresentare una leva decisiva per il rilancio economico e sociale del comprensorio metropolitano».

Non è mancato, infine, un passaggio critico nei confronti della Regione che, per Giovanni Latella, continua «a penalizzare i cittadini reggini con l’ostinato mancato trasferimento delle funzioni alla Città Metropolitana». «Una situazione – ha spiegato il consigliere – che penalizza l’ente, 97 Comuni, quasi 600 mila cittadini e limita la possibilità di incidere concretamente sulle esigenze dei territori». «La Città Metropolitana – ha concluso Latella – deve essere messa nelle condizioni di esercitare pienamente le proprie competenze. Senza il trasferimento delle funzioni e delle risorse necessarie si rischia di indebolire un livello istituzionale fondamentale per il coordinamento e lo sviluppo dell’area metropolitana».