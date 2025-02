Il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria torna a riunirsi

Il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria è convocato a Palazzo Alvaro per il giorno 28 febbraio 2025, con inizio alle ore 09:00 in prima convocazione e, in mancanza di numero legale, alle ore 10:00 in seconda convocazione.

Durante la seduta verranno discussi e deliberati diversi punti all’ordine del giorno. Tra questi, l’approvazione dei verbali delle precedenti sedute del 4 ottobre 2024 e del 23 ottobre 2024, l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027 ai sensi dell’articolo 170 del Tuel 267/2000 e l’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 secondo le disposizioni dell’Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’Art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011.

Inoltre, verranno esaminati il Piano Turistico Metropolitano 2024-2026 e il Piano Operativo Metropolitano Integrato per lo Sviluppo Economico 2025-2027. Sarà discusso e approvato lo schema di Contratto di servizio per l’affidamento alla società Castore SPL S.r.l. dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici istituzionali, scolastici e sportivi di competenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria per il triennio 2025-2027.

Durante la seduta si affronterà anche il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs N.267/2000, con riferimento al Decreto Presidenziale n.10/2025 emesso dal TAR Calabria in data 07/01/2025 e all’Ordinanza della Corte di Cassazione n.33219/2024 emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria. Un ulteriore punto all’ordine del giorno sarà l’approvazione del Regolamento per il servizio di portierato.

Come di consueto, la seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul canale ufficiale della Città Metropolitana di Reggio Calabria all’indirizzo: YouTube – Città Metropolitana di Reggio Calabria.