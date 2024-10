Consiglio regionale, domani in aula anche per l’istituzione di una nuova Commissione consiliare

Dopo un tira e molla durato tutta la settimana, l’ordine del giorno della seduta consiliare, convocata per domani, lunedì 27 aprile alle ore 12 a Palazzo Campanella, è stato rimodulato in cinque punti. Dunque, alla fine, non ci sarà la discussione delle Linee programmatiche da parte del Presidente Jole Santelli, ma insieme ad alcune modifiche di leggi regionali, ritorna in aula la modifica dello Statuto per prevedere la costituzione di una nuova Commissione consiliare, la Sesta, Affari dell’Unione europea e relazioni con l’estero. Il punto ha registrato un’acceso dibattito nella coalizione di governo – ancora alle prese con le nomine per soddisfare gli appetiti dei partiti di maggioranza – e solo in settimana era stato escluso dall’ordine del giorno. Ora però il presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini,(che è anche promotore della modifica) ha deciso di portarlo in aula, a prescindere dalla discussione o meno del punto.

“La proposta di provvedimento amministrativo – spiega Tallini – mira a modificare l’articolo 28 del Regolamento interno di Consiglio regionale, approvato con Delibera assembleare n. 5 del 27 maggio 2005. L’intervento di modifica si rende necessario, al fine di meglio organizzare ed ottimizzare il lavoro delle Commissione consiliari, cuore pulsante dell’attività legislativa della Regione Calabria. Nello specifico, si osserva che il contesto politico istituzionale attuale prevede una sempre più incisiva partecipazione delle Regioni alla fase ascendente di formazione e partecipazione alle politiche comunitarie”. “Tale partecipazione, deve necessariamente essere rafforzata nel contesto istituzionale che ci vede protagonisti e per questo si ritiene indispensabile che l’Assemblea legislativa regionale calabrese, proprio al fine di elevare ulteriormente il livello di partecipazione a tali processi ed allinearsi alle altre Assemblee legislative italiane, che nei propri regolamenti interni, prevedono espressamente una specifica commissione degli Affari affari dell’Unione europea e relazioni con l’estero, debba procedere all’istituzione di tale consesso consiliare”.

Di seguito i cinque punti posti all’ordine del giorno della seduta consiliare di domani:

1) Proposta di provvedimento amministrativo n. 5/11^, di iniziativa della Giunta regionale recante: “Documento di Economia e Finanza della Regione Calabria (DEFR) per gli anni 2020-2022 (Art. 36 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)”;

2) Proposta di legge n. 1/11^, di iniziativa della Giunta regionale recante: “Legge di stabilità regionale 2020”;

3) Proposta di legge n. 2/11^, di iniziativa della Giunta regionale recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020-2022”;

4) Proposta di legge n. 5/11^, di iniziativa del Consigliere regionale Tallini, recante: “Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 13/2019, 32/1996, 43/2016, 24/2013 e 6/2019”;

5) Proposta di provvedimento amministrativo n. 8/11^, di iniziativa del Consigliere regionale Tallini, recante: “Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale”.