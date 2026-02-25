Reggio, il Consiglio regionale vara l’aggiornamento del piano faunistico venatorio

Il Consiglio regionale ha licenziato l’aggiornamento del Piano faunistico venatorio regionale, approvazione del Documento di indirizzo strategico, del Rapporto ambientale preliminare e avvio della procedura di VAS.

Proteste sono venute dai banchi della minoranza per l’inascoltata richiesta di una discussione sui danni scaturiti a seguito dei cicloni che hanno colpito la Calabria nelle scorse settimane. Richiesta sulla quale il presidente della Regione Roberto Occhiuto si è detto disponibile a fare, al più presto, una informativa in Aula.

Lo stesso ha informato di avere avvisato, nei giorni scorsi, il presidente del Consiglio regionale che sarebbe stato disponibile a relazionare sulla situazione ed ha ribadito la propria disponibilità a discuterne in Consiglio regionale. Infine, ha annunciato un prossimo incontro con l’Autorità di Bacino. “Iniziativa di natura tecnica che può essere allargata – ha detto – anche ai Consiglieri regionali.



Tra gli argomenti trattati anche la mozione, approvata all’unanimità, riguardante le iniziative per garantire la continuità del servizio Suem 118 dell’Asp di Reggio Calabria e la valorizzazione dell’esperienza professionale del personale attualmente impiegato in servizi esternalizzati.

Mozione che è stata illustrata dal consigliere proponente Domenico Giannetta (Fi) che impegna la giunta regionale, tra l’altro, a garantire la continuità e l’efficienza del servizio Suem 118, assicurando che eventuali processi di riorganizzazione o di gestione diretta dei servizi di emergenza-urgenza siano programmati e attuati in modo graduale, prevedendo procedure di stabilizzazione per chi ha prestato servizio in analoghe posizioni nell’appalto esterno, e valorizzando le esperienze professionali esistenti nell’ambito di eventuali procedure selettive pubbliche, secondo criteri oggettivi e trasparenti.



Approvata a maggioranza la proposta di legge, di iniziativa di Domenico Giannetta (FI), Pierluigi Caputo (Occhiuto Presidente), Angelo Brutto (FdI) che introduce modifiche alla legge regionale 26 novembre 2025, n. 45, in adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione.

Una legge che interviene sulle norme approvate lo scorso novembre nella disciplina del Referendum per l’approvazione dello Statuto regionale.



La seduta si è chiusa con l’approvazione di due mozioni. La prima destinata a sollecitare la “Introduzione dell’esenzione dal ticket sanitario per le vittime di violenza per le prestazioni mediche farmacologiche e psicologiche correlate”, e la seconda per sollecitare il “Potenziamento della diagnosi precoce e della presa in carico dei pazienti con Alzheimer e demenze”.

