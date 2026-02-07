Bullismo e cyberbullismo, Cirillo: ‘Impegno comune per prevenzione e rispetto’

"Contrastare il bullismo e il cyberbullismo significa difendere la dignità delle persone e costruire comunità più inclusive", le parole del Presidente del Consiglio Regionale

«Il bullismo e il cyberbullismo sono forme di violenza che oggi vanno oltre gli spazi fisici e si insinuano nel digitale, nei social network, nella quotidianità dei più giovani. Una violenza che non si spegne con la fine della scuola, ma che può continuare senza confini».

Lo afferma il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo che si celebra oggi.



«È una sfida educativa e culturale che riguarda tutti: famiglie, scuola, istituzioni. Non possiamo limitarci a condannare questi fenomeni, ma dobbiamo costruire occasioni di ascolto e di dialogo con i ragazzi».



«Il Consiglio regionale della Calabria è impegnato ad aprire spazi di confronto con i giovani, a sostenere iniziative di prevenzione e a promuovere un uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali».



«Contrastare il bullismo e il cyberbullismo significa difendere la dignità delle persone e costruire comunità più inclusive, capaci di accompagnare le nuove generazioni in un percorso di crescita fondato sul rispetto».