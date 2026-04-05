Reggio, riparte l’attività sociale e culturale di ‘Incontriamoci sempre ODV’

Giovedì 6 aprile ripartono i laboratori settimanali delle danze tradizionali del centro Sud Italia , dirette da Agata Scopeliiti, mentre da domenica 12 aprile spazio alla rassegna Calabria D’autore con il suo classico format domenicale.

Gli appuntamenti culturali

Già si lavora per la programmazione degli appuntamenti culturali al glorioso circolo tennis Rocco Polimeni, alla soglia dei suoi cento anni di Storia.

Un appuntamento già programmato al Circolo Polimeni è l’attesissimo incontro annunciato per il prossimo 16 giugno con la notissima giornalista di La7, Marianna Aprile che presenterà il suo ultimo Capolavoro letterario edito Rizzoli: “La Promessa”, per questo appuntamento letterario si prevede il pubblico delle grandi occasioni.

Altri appuntamenti verranno annunciati prossimamente, confermato anche il prestigioso Premio Simpatia della Calabria il 5 settembre, giunto alla sua diciannovesima edizione, per questo classico dell’associazione Incontriamoci Sempre si è già nella fase organizzativa.

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Ricordiamo che è in atto la campagna di tesseramento e di donazione in favore dell’associazione – si rammenta che tutte le attività sono autogestite, proprio per questo il grazie è rivolto ai tanti amici, ai soci ed ai tanti imprenditori che sono sempre vicini alla nostra meravigliosa realtà.