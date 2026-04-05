Rizziconi, nascondeva 500 chili tra fuochi d’artificio, bombe carta e mortai: un arresto

Nascondeva in un casolare, dietro alcuni attrezzi agricoli, 500 chili tra fuochi d’artificio, materiale esplodente artigianale, bombe carta e mortai.

Un vero e proprio arsenale. Per questo un uomo di 54 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia per detenzione abusiva di materiale esplodente.

Gli agenti sono intervenuti in una zona di aperta campagna, particolarmente isolata, del Comune di Rizziconi, nel Reggino, trovando e sequestrando gli esplosivi durante la perquisizione all’interno di una pertinenza del casolare abitato dall’uomo. Il materiale era contenuto dentro numerosi cartoni, in condizioni precarie, vista anche la presenza di bidoni contenenti olio e mezzi agricoli riforniti di combustibile. Per questo è stato necessario l’intervento degli artificieri della Polizia di Stato che hanno messo in sicurezza l’area.

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Il 54enne è stato quindi condotto nel carcere di Palmi, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Fonte ansa.it