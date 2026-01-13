Reggio, il nuovo Auditorium “Nicola Calipari” si avvicina: evento dedicato alla prossima realizzazione
Verranno illustrati gli elementi essenziali di un intervento strategico per il Consiglio regionale e per la città di Reggio e l'intera Calabria
13 Gennaio 2026 - 17:10 | Comunicato Stampa
Si terrà giovedì 15 gennaio, alle ore 11.30, presso la Sala Giuditta Levato di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, a Reggio Calabria, una conferenza stampa dedicata alla realizzazione del nuovo Auditorium “Nicola Calipari” del Consiglio regionale della Calabria.
L’incontro rappresenta un momento di particolare rilievo istituzionale, nel quale verranno illustrati gli elementi essenziali di un intervento strategico per il Consiglio regionale e per la città di Reggio e l’intera Calabria.
Interverranno:
– il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo
– il dirigente del Settore Tecnico del Consiglio regionale della Calabria, Gianmarco Plastino.