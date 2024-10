Consiglio regionale, nuova Omnibus e niente discussione sull’autonomia differenziata

Ultima seduta prima della pausa estiva per il Consiglio regionale della Calabria. Non c’è stata la discussione sulla richiesta di referendum alla legge sull’autonomia differenziata.

Alla richiesta di inserimento all’ordine dei lavori, avanzata dal capogruppo Pd Domenico Bevacqua, il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso ha ricordato che c’è nel Paese un dibattito aperto. “Stiamo seguendo l’iter che richiede la norma – ha aggiunto – con l’esame in Commissione. Se si arriverà ad una sua approvazione sarà discussa in Consiglio come tutte le altre proposte di provvedimento amministrativo”.

L’Aula ha quindi avviato l’esame dell’ordine del giorno. Approvato il Rendiconto dell’esercizio 2022 ed il Bilancio di previsione 2024-2026 dell’Azienda Calabria Verde.

Dall’opposizione, Mammoliti e Bevacqua (Pd) hanno denunciato l’assenza di scelte strategiche importanti. Pur riconoscendo, infatti, il “poderoso lavoro di risanamento che si sta cercando di introdurre in questo Ente” Mammoliti ha denunciato “l’assenza di un quadro esaustivo ed una valutazione sull’entità e la qualità dell’azione di risanamento in atto”.

Rispondendo alle considerazioni dei consiglieri Pd, l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo ha messo, invece, in evidenza il punto fermo raggiunto da Calabria Verde dopo un lunghissimo iter sugli atti di rendiconto e gli strumenti finanziari dell’Ente.

Analoghe valutazioni sono state fatte sull’esame del “Rendiconto Generale e Rendiconto Consolidato relativi all’esercizio finanziario 2023” della Giunta regionale. Pur riconoscendo elementi di novità, con la definizione della tempistica che ha consentito il pronunciamento della parifica, l’opposizione, con Raffaele Mammoliti, ha evidenziato l’atteggiamento di chiusura della maggioranza su alcuni aspetti rilevati dalla relazione, apprezzando nel contempo la risposta del presidente Occhiuto che ha assicurato tutto il suo impegno per il superamento delle criticità che ancora ci sono.

Rinviata la trattazione sulla “Disciplina dell’agricoltura sociale“. È stato lo stesso presidente a proporre il rinvio “per ulteriori approfondimenti di natura finanziaria”.

Approvata, con l’autorizzazione al coordinamento formale, la proposta di legge, a firma di Domenico Giannetta (FI) di “Modifica della legge regionale 19 novembre 2020, n. 24 (Norme per l’utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private)”. Giannetta ha ringraziato il Consiglio regionale per avere colto l’importanza di questa innovazione che mette al centro il paziente ed il suo fabbisogno di cure appropriate. Valutazioni positive sono state espresse da Amalia Bruni (Pd), “per le ricadute positive che la legge avrà sui pazienti”.

Approvata, per come emendata, la proposta di legge su “Turismo itinerante e norme in materia di aree di sosta per caravan e autocaravan e garden sharing” e la proposta di legge recante ‘Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione e disposizioni normative’. La seduta si è chiusa con l’approvazione della mozione, del consigliere Giuseppe Mattiani (Lega) riguardante il riconoscimento dello storico scooter “Vespa del ‘900: un Patrimonio Culturale Italiano”.