Consiglio Regionale della Calabria, le dimissioni di Callipo lasciano il posto a Billari

Tra i primi dei "non eletti" figura il nome dell'ingegnere di Montebello Jonico che alle scorse regionali aveva collezionato oltre 6 mila preferenze

Dopo la conferma delle dimissioni da Consigliere regionale di Filippo Callipo, sarà con molta probabilità il Montebellese Antonio Billari (candidato al Consiglio regionale nella lista Democratici Progressisti Calabria – Circoscrizione sud – nelle elezioni regionali del 26 gennaio 2020), a subentrare al dimissionario in Consiglio regionale.

Chi è Antonio Billari

L’ing. Antonio Andrea BILLARI è nato il 15/05/1984 a Reggio Calabria ed è residente a Fossato di Montebello Jonico (RC).

Nelle ultime elezioni regionali in Calabria del 26 gennaio 2020, Antonio Andrea Billari ha conquistato 6.268 preferenze, collocandosi quindi in una posizione di privilegio rispetto a tutti gli altri candidati “primi dei non eletti” delle liste del centrosinistra delle tre circoscrizioni.