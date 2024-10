Consiglio Regionale, insediato l’Osservatorio per lo sport. Mancuso: ‘Motore di sviluppo’

“Siamo certi che l’ ‘Osservatorio regionale dello Sport’ sarà un motore di sviluppo e di crescita per la nostra regione, un luogo in cui la passione per lo sport si unisce alla conoscenza e all’innovazione. La regione riconosce l’importanza fondamentale dello sport nel tessuto sociale, culturale e economico della Calabria. Grazie alla legge del 2010, siamo ora in grado di implementare politiche mirate a favorire la crescita e lo sviluppo delle discipline sportive, promuovendo la salute e il benessere di tutti i cittadini”.

L’ha detto il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso in occasione dell’insediamento dell’ ‘Osservatorio Regionale dello Sport’ a Palazzo Campanella che ha visto la nomina di Fabio Giuseppe Colella come presidente e di Salvatore Cropanise come segretario. Gli altri componenti sono: Maria Starace, Francesco Trimboli, Michele Zicarelli e Giuseppe Melisi, designato dal CONI.

Ha aggiunto Mancuso: “L’ Osservatorio rappresenterà uno strumento di promozione delle attività sportive. Il suo compito sarà quello di studiare, monitorare e promuovere l’attività sportiva in tutti i suoi aspetti, dalla base all’alto livello, coinvolgendo giovani e adulti, atleti professionisti e amatori. Avrà il compito di raccogliere dati, condurre ricerche e proporre iniziative che sostengano e valorizzino il settore sportivo. Sarà una guida preziosa per gli enti locali, le associazioni sportive, gli educatori e gli appassionati, che potranno contare su uno strumento di analisi e pianificazione in grado di orientare le scelte e le risorse verso obiettivi concreti e sostenibili”.

Ha concluso: “Non possiamo che essere entusiasti di questa nuova fase per lo sport calabrese. L’Osservatorio diventerà il punto di riferimento per una crescita consapevole e strutturata, che coinvolge tutti i livelli della società, dalla scuola alle competizioni internazionali. Rafforzeremo la nostra identità sportiva, promuovendo l’inclusione e la diversità. Ringrazio tutti coloro che contribuiranno a rendere possibile questo importante passo avanti”.