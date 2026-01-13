Reggio, il Direttore Generale dell’USR Giannicola incontra la Consulta Studentesca

L’evento ha rappresentato un momento di confronto diretto e concreto tra i rappresentanti degli studenti e le principali istituzioni scolastiche del territorio

L’incontro della Consulta Studentesca Provinciale di Reggio Calabria, ospitato presso il Liceo “Tommaso Gullì”, ha vissuto un momento storico in un clima di forte partecipazione, entusiasmo ed emozione.

L’evento ha rappresentato un momento di confronto diretto e concreto tra i rappresentanti degli studenti e le principali istituzioni scolastiche del territorio.

La partecipazione istituzionale

L’assemblea plenaria ha visto la partecipazione straordinaria per la prima volta nella storia delle Consulte del DG dell’USR per la Calabria, dott.ssa Loredana Giannicola, il Dirigente dell’ATP di Reggio Calabria, dott. Antonino Domenico Cama, la prof.ssa Franca Falduto, Responsabile Regionale delle Consulte Provinciali Studentesche presso l’USR Calabria, e il Dirigente Scolastico del Liceo “T. Gullì”, prof. Francesco Praticò.

Il dialogo con la dott.ssa Giannicola

Particolarmente significativo è stato l’intervento della dott.ssa Giannicola, che ha avviato un dialogo diretto, aperto e proficuo con la Consulta, ascoltando con attenzione le loro riflessioni, le esigenze e le proposte emerse nel corso dell’incontro.

Un confronto che ha contribuito a creare un clima di fiducia e di reale partecipazione, rendendo gli studenti protagonisti del dibattito.

«Momenti come questo – ha dichiarato il DG dell’USR Calabria – dimostrano quanto sia fondamentale ascoltare la voce degli studenti e valorizzarne il ruolo attivo all’interno del sistema scolastico. Le Consulte sono uno strumento prezioso di partecipazione democratica e di crescita civica: lavorare insieme, studenti e istituzioni, significa costruire una scuola più attenta ai bisogni reali dei giovani e al futuro dei nostri territori».

Il ruolo delle Consulte Studentesche

Dagli interventi dei rappresentanti, e del Presidente della CPS RC Praticò, è emersa l’importanza del ruolo svolto finora dalle CPS e delle prospettive future, ponendo l’accento sulle necessità e sui bisogni degli adolescenti di oggi.

È stato evidenziato come i rappresentanti degli studenti possano operare in maniera concreta per farsi portavoce delle istanze giovanili e contribuire attivamente alla ricerca di soluzioni condivise.

La soddisfazione degli studenti

Grande soddisfazione ed emozione sono state espresse dagli studenti presenti, particolarmente colpiti dalla possibilità di interloquire direttamente con i vertici delle istituzioni scolastiche, sentendosi ascoltati e sostenuti nel loro ruolo di rappresentanza.

Un segnale forte di attenzione verso il mondo studentesco, che rafforza il senso di appartenenza e responsabilità, è stato evidenziato nell’intervento del tutor Danilo Avila.

Il supporto delle istituzioni scolastiche

Tutti i rappresentanti istituzionali hanno ribadito il loro pieno e convinto supporto agli studenti, sottolineando l’importanza di un’azione coordinata ed efficace per affrontare le sfide della scuola contemporanea.

Nel suo intervento, il dirigente scolastico Francesco Praticò, accogliendo i partecipanti, ha ribadito che gli studenti devono restare il centro e il fulcro di ogni azione educativa, evidenziando le opportunità che possono nascere da un lavoro sinergico tra i ragazzi e le istituzioni.

L’incontro si è concluso con un clima di rinnovato entusiasmo e con l’impegno condiviso a rafforzare il ruolo delle Consulte Studentesche, guidate dalla loro Responsabile Franca Falduto, da intendersi come spazio di ascolto, dialogo e partecipazione attiva, capace di incidere positivamente sul presente e sul futuro della comunità scolastica.