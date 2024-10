Nuova stretta sull’Italia, Conte: ‘Chiuse le attività produttive non essenziali’

“Questa è la crisi più difficile che il paese vive dal secondo dopoguerra. Siamo chiamati a misurarci con immagini che rimarranno sempre nella nostra memoria anche quando questa emergenza sarà finita. La morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova. Questi decessi per noi, per i valori con cui siamo cresciuti, e che ancora oggi condividiamo, non sono semplici numeri. Quelli che piangiamo sono persone, storie di famiglie che perdono i propri cari”.