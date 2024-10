Conte annuncia nuove misure, Falcomatà: ‘È la strada giusta’

“Positive le misure di sostegno alle famiglie e agli Enti Locali annunciate stasera dal Presidente Conte.

Attendiamo il testo del Decreto per approfondire i vari aspetti e soprattutto per capire se è ancora necessario qualcosa in più, ma lo spirito che sta alla base delle novità introdotte dal Governo va nella direzione giusta, quella del sostegno concreto alle persone più in difficoltà“.