Continua la crescita dell’Andrea Maria Nuoto Reggio Calabria

Sabato 15 e Domenica 16 si è disputato a Vibo Valentia il Trofeo Regionale Esordienti FIN cui ha partecipato la Società Reggina di Pentimele Andrea Maria. La classifica li ha visti arrivare settimi nella Propaganda con un solo Atleta iscritto, Tredicesimi negli Esordienti con soli 7 Atleti Partecipanti e ancora Tredicesimi nella Generale. Di seguito i risultati dei singoli Atleti:

Nunnari Giovanni: 400 stile ( prima volta ed ottima prestazione ) – 200 stile 8° su 23 migliorato 6” – 100 Stile Libero 4º su 50 migliorato 2” – 50 farfalla 8º su 20; Colella Eliana: 100 rana 15º su 26, ritirata nelle altre gare per malessere; Barberi Davide: 25 Farfalla 1º – 50 Rana 2º migliorato 5” – 50 stile 8º su 24 migliorato 4”; Pennestrì Alessandro: 100 stile libero 21º su 50 migliorato 12”; Catabrese Alessandro: 100 stile 35º su 50 migliorato 6”; Donato Dafne: 100 stile Libero 15º su 31 migliorata 12”; Orlandini Noemi: 100 rana 11º su 20 migliorata 14” – 100 stile libero 21º su 31 migliorata 11”;

La classifica di Società è soddisfacente se viene considerato che la Società Reggina di Pentimele, dopo un importante presenza per diversi anni nel panorama Agonistico, si era assentata per un lungo periodo e solo grazie alla rinnovata volontà della Presidente Milena Calarco, coadiuvata dal Responsabile Giuseppe Gangemi, 3 anni fa ha deciso di avviare una programmazione che potesse riportare la Società all’interno dei circuiti Agonistici Calabresi. Grande soddisfazione quindi sia per la classifica che per i vari risultati individuali ai quali va dato merito non solo al Tecnico Emon Ferruggiara, ma anche allo staff di Tecnici della Scuola Nuoto che lavorano in sinergia col settore Agonistico, al preparatore atletico Enzo Spinola e al Fisioterapista Domenico Vazzana. Il programma della Società è strutturato su base quinquennale e inserisce questi primi risultati in un progetto più ampio di crescita qualitativa e quantitativa. Il prossimo appuntamento per la Società Reggina di Pentimele è a Cosenza per la Coppa Comitato Calabria il 23 Dicembre, dove gli Atleti più grandi Giuseppe Crisalli, Luca Pensabene e Sara Ripepi, proveranno a registrare i loro migliori tempi e magari portare a casa qualche buona posizione individuale.