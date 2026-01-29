Piana di Gioia Tauro, alimenti non tracciabili e trasporto di pollame irregolare: sequestri e sanzioni

Controlli a tappeto nella Piana di Gioia Tauro per la tutela della sicurezza alimentare, del benessere animale e del mercato del lavoro. I Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro, con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Reggio Calabria e del personale dell’A.S.P., hanno eseguito una serie di verifiche nei comuni di Rizziconi e Melicucco, riscontrando gravi irregolarità e facendo scattare sequestri e sanzioni amministrative.

A Rizziconi, nel corso dell’ispezione di un supermercato, i militari hanno scoperto un locale interrato utilizzato abusivamente come magazzino e stagionatore di prodotti alimentari. All’interno sono stati rinvenuti e sequestrati circa 180 chilogrammi di merce, tra formaggi, pane, salumi e insaccati di produzione propria, totalmente privi di etichettatura e documentazione di tracciabilità, in violazione delle normative europee in materia di sicurezza alimentare. Al titolare sono state contestate sanzioni per 3.500 euro. Nel corso dei controlli è stata inoltre accertata la presenza di un lavoratore impiegato in nero, con conseguente ulteriore sanzione amministrativa pari a 3.900 euro.

A Melicucco, invece, i Carabinieri della locale Stazione hanno fermato un autocarro adibito al trasporto di pollame. Il controllo, effettuato insieme al personale sanitario dell’A.S.P., ha evidenziato gravi carenze nelle condizioni di trasporto degli animali: circa 500 capi di pollame erano stipati in 144 gabbie sovraffollate, in condizioni igieniche precarie e in spazi insufficienti a consentire il normale movimento. Alla luce dello stato di sofferenza riscontrato, l’intero carico è stato posto sotto sequestro. Al responsabile è stata inflitta una sanzione di 1.500 euro, con contestazione anche della vendita abusiva su area pubblica.

Leggi anche

L’operazione conferma l’attenzione dell’Arma dei Carabinieri sul territorio della Piana di Gioia Tauro, attraverso controlli mirati a contrastare illeciti nel settore agroalimentare e a garantire la tutela dei consumatori e degli animali.