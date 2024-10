Reggio, denunce e sequestri: il resoconto dei controlli della polizia locale

Negli ultimi 4 giorni la Polizia locale di Reggio Calabria ha intensificato i servizi in città col precipuo scopo di controllare più porzioni di territorio anche in vista dell’aumento del traffico veicolare dovuto alla riapertura delle scuole.

Controlli della Polizia Locale a Reggio Calabria

A tal proposito il Corpo, con uno sforzo operativo non indifferente, in ossequio a specifiche direttive degli assessori competenti, dall’inizio delle attività didattiche, sta assicurando il presidio di alcuni istituti comprensivi negli orari di entrata ed uscita.

A seguito della intensificazione dei controlli, negli ultimi quattro giorni, si annoverano 10 denunce di altrettanti soggetti deferiti a piede libero per vari reati tra cui: appropriazione indebita di veicolo di proprietà dello Stato, occupazione abusiva di immobili di proprietà pubblica, anche confiscati, guida in stato di ebbrezza e vendita di alimenti non idonei al consumo umano.

Nel medesimo periodo sono stati eseguiti anche due sequestri di merce alimentare per un totale complessivo di circa due quintali e mezzo. Parte delle suddette derrate, ancora in ottimo stato di conservazione è stata donata in beneficienza, mentre la rimanente è stata distrutta perché deteriorata.