Reggio, ‘Costruire il sistema integrato 0-6’: il convegno a Palazzo Campanella

1° appuntamento regionale interamente dedicato al sistema integrato di educazione e istruzione rivolto al personale scolastico, istituzioni, mondo accademico e famiglie

Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria, si prepara ad ospitare un evento di rilievo nazionale dedicato al futuro dell’educazione dell’infanzia. Domani, sabato 7 febbraio, dalle ore 9.30 alle 12.30, presso la Sala Monteleone, si terrà il convegno dal titolo “Costruire il sistema integrato 0-6: sfide, soluzioni e corresponsabilità educativa nei territori”.

L’iniziativa, promossa dalla FISM Reggio Calabria (Federazione Italiana Scuole Materne), ha ottenuto il patrocinio morale del Consiglio Regionale della Calabria. Si tratta del primo appuntamento regionale interamente dedicato al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni, rivolto al personale scolastico, alle istituzioni, al mondo accademico e alle famiglie.

Sessione plenaria e interventi istituzionali

Ad aprire i lavori sarà il saluto istituzionale del Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo. Il convegno sarà moderato da Angela Campolo, referente pedagogica FISM Calabria, con l’introduzione di Giuseppe Russo, presidente provinciale FISM Reggio Calabria.

La sessione plenaria affronterà il tema del sistema integrato come “amministrazione nazionale a rete” e analizzerà le disparità territoriali attraverso i contributi di:

Simonetta Rubinato , presidente FISM Treviso;

, presidente FISM Treviso; Dario Cangialosi , presidente FISM Sicilia;

, presidente FISM Sicilia; Fabio Daniele, presidente FISM Puglia.

Seguiranno gli interventi di numerosi rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico:

Giusi Princi , europarlamentare;

, europarlamentare; Eulalia Micheli , assessore all’Istruzione della Regione Calabria;

, assessore all’Istruzione della Regione Calabria; Annamaria Curatola , assessore all’Istruzione del Comune di Reggio Calabria;

, assessore all’Istruzione del Comune di Reggio Calabria; Loredana Giannicola , direttore generale USR Calabria;

, direttore generale USR Calabria; Laura Marchetti , professoressa dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria;

, professoressa dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria; Francesco Praticò, dirigente scolastico del Liceo delle Scienze Umane “T. Gullì”.

Approfondimenti pedagogici

Il convegno offrirà spazio a riflessioni tecniche sulla continuità educativa e il curricolo 0-6 con il professor Valerio Ferro Allodola dell’Università Mediterranea. Lara Vannini, responsabile Area Pedagogica FISM Nazionale, approfondirà invece i temi dei poli per l’infanzia e del coordinamento pedagogico.

Le conclusioni dell’evento saranno affidate a Luca Iemmi, presidente nazionale FISM. Sarà presente l’intera Presidenza nazionale della federazione per discutere il quadro normativo e la valorizzazione delle buone pratiche educative territoriali.