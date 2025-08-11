Natura e benessere, incontro a Gambarie sulla Terapia Forestale

A Gambarie si parla di natura e salute: convegno sulla Terapia Forestale organizzato dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte

Mercoledì 13 Agosto a Gambarie, presso l’Hotel Centrale alle ore 10:30, si terrà il convegno sulla terapia forestale ed i suoi benefici.

Uno tra gli eventi più attesi del calendario estivo proprio per la sua peculiarità.

La Stazione di Terapia Forestale di Gambarie

Trattasi, infatti, di un convegno incentrato sulla stazione di Terapia forestale nata a Gambarie nel 2023, ideata e voluta dall’amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte, nella persona del Sindaco Francesco Malara, sempre attento e predisposto alle migliorie del suo territorio.

Si tratta della prima Faggeta dell’Italia meridionale peninsulare riconosciuta come stazione di Terapia Forestale dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con il CAI, i quali hanno effettuato tutte le ricerche in merito, con riscontro positivo sugli effetti benefici che tale luogo ha sulla psiche e sul corpo, grazie ai terpeni presenti nella faggeta.

I Benefici del “Full Immersion” nella Natura

L’evento, curato da Il Centro, in collaborazione con il Comune di Santo Stefano, darà riscontro sugli aspetti psicologici e fisiologici che risentono degli influssi positivi della natura e sull’importanza del cosiddetto full immersion nel verde.