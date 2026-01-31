“La Ciclovia per Tutti”: concesso all’ Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte un complesso edilizio

Firmata nei giorni scorsi la convenzione tra il Comune di Santo Stefano in Aspromonte e l’Ente Parco Nazionale Aspromonte per l’utilizzo dell’immobile situato nel centro di Gambarie, da destinare alla promozione dell’attività sportiva per le persone con disabilità nei territori montani, attraverso la rifunzionalizzazione dell’immobile medesimo, da adibire a Centro servizi, per la promozione delle attività connesse alla fruizione e valorizzazione dei percorsi naturalistici e culturali e di accessibilità sul territorio.

Il Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Arch. Renato Carullo, aveva richiesto al Sindaco dott. Francesco Malara la disponibilità di un immobile, quale sede del progetto “Ciclovia dei Parchi della Calabria – la Ciclovia per Tutti” finanziato dalla Regione Calabria con fondi FESR / FSE 2021-2027.

L’intervento prevederà la ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell’immobile medesimo anche ai fini dell’incentivazione e fruizione del patrimonio naturalistico montano consentendo ai soggetti diversamente abili di meglio apprezzare quanto la natura offre nell’area protetta.