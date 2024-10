Torna a riunirsi il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. La nuova seduta dell’aula Leonida Repaci di Palazzo Alvaro è prevista per domani mercoledì 14 dicembre alle ore 14.30 in prima convocazione e alle ore 15.30 in seconda.

Tra i punti all’ordine del giorno, all’esame dell’aula Repaci di Palazzo Alvaro, la delibera per il progetto “I Walk the Line”, alcune variazioni di bilancio legate al settore Edilizia, e lo schema di accordo di valorizzazione per la gestione del Museo e Parco Archeologico Archeoderi di Bova Marina.