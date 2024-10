Reggio, convocazione urgente del Consiglio Comunale

Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione urgente, per il giorno 12.08.2020 alle ore 12.00, anche in videoconferenza, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

DELIBERA DELLA CORTE DEI CONTI N. 157/2020. PRESA ATTO; PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO CON D.C.C. N. 1 DEL 10.01.2020 – CONTRODEDUZIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE, EX ART. 27, C.9 DELLA L.R. N. 19/02 E SS.MM.II.; APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ARTT. 28 L. 1150/42 E 28 BIS DPR 380/2001 E S.M.I.; APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI

TERRITORIALI.

Nel caso in cui la seduta dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio Comunale si riunirà, in seconda convocazione, il giorno 13.08.2020 alle ore 15,00.