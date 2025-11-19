Reggio, il coordinamento LGBTQIA+: ‘Serve una legge regionale contro le discriminazioni’

A seguito delle recenti elezioni regionali e in un momento decisivo per il futuro delle politiche sociali calabresi, le associazioni LGBTQIA+ del territorio — Arcigay Reggio Calabria I due mari, Agedo Reggio Calabria, Arcigay Cosenza e Arci Cosenza — annunciano la data della prima conferenza stampa del nuovo coordinamento di scopo, che si terrà sabato 29 novembre a Reggio Calabria alle ore 11:00 presso la sede del circolo Samarcanda via Emilio Cuzzocrea 11.

Il coordinamento, costituito con l’obiettivo di elaborare una proposta di legge regionale contro ogni forma di discriminazione legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere, nasce dalla volontà comune di aprire un dialogo strutturato e costruttivo con la nuova amministrazione regionale e con la società civile. Una necessità resa urgente dall’esperienza maturata negli ultimi anni sul territorio: dal 2022, con l’attivazione del primo Centro Anti-discriminazione (CAD) regionale, sono emerse numerose situazioni di fragilità, isolamento e discriminazione, spesso invisibili ma profondamente radicate nel tessuto sociale.

Italia e tutela dei diritti LGBTQIA+: il quadro nazionale

I dati più recenti confermano la gravità del quadro nazionale: l’Italia si colloca al 35º posto nella Rainbow Map 2025 di ILGA Europe, tra gli ultimi Paesi dell’Unione Europea in termini di tutela dei diritti LGBTQIA+. Una condizione che richiede interventi legislativi chiari e aggiornati, capaci di tradurre in norme efficaci le richieste di protezione, uguaglianza e visibilità provenienti dalla comunità.

La conferenza stampa del 29 novembre rappresenterà il primo momento pubblico di presentazione del coordinamento, dei suoi obiettivi e del percorso partecipato che verrà avviato nelle prossime settimane. Saranno illustrate: