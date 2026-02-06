City Now

Coppa Calabria ‘Memorial Giancarlo Naso’: vittoria preziosa per la Dhelios

06 Febbraio 2026 - 10:43 | Comunicato

Dhelios festeggia

Una vittoria che da morale in vista delle prossime sfide, decisive in chiave salvezza.
La Dhelios vince la sfida di Coppa Calabria “Memorial Giancarlo Naso”.
A giochi già fatti, con l’Olimpia Bagnara forte della qualificazione alla fase successiva gli amaranto di Mister Roberto Daquino hanno giocato un test-match utile per rodare uomini e schemi in vista degli impegni futuri.
1-3 in casa della Luck – Tigano, sovvertendo il risultato del campionato: 15-25,25-15,21-25 e 20-25 i parziali.
E’ stata una sfida che ha permesso ad entrambi gli allenatori di poter far giocare tutti gli effettivi.
La staff tecnico amaranto ha così, potuto far esordire i giovanissimi Davide Zerbonia, classe 2012 ed Andrea Costa, classe 2010. Entrambi, hanno fatto un’ottima figura.
Molto bene Emanuele Roetto per la Luck da un lato, Lorenzo Geri della Dhelios dall’altro.

Dhelios palleggia

