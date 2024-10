Tutto facile per il Bologna, al Dall’Ara la Reggina crolla 2-0

Termina sul punteggio di 2-0 in favore del Bologna la gara di Coppa Italia che ha visto la Reggina impegnata al Dall’Ara.

Una gara dominata dagli uomini di Mihajlovic che hanno rischiato praticamente mai, se non solo in occasione di uno svarione difensivo di Tomiyasu al minuto 91. L’errore del centrale però non è servito a Folorunsho che ha sparato su Da Costa.

La prima frazione, molto scialba, si è conclusa sul parziale di 0-0 con entrambe le squadre a secco di idee. Nella ripresa, anche grazie all’ingresso in campo di Soriano, Orsolini e Barrow, i rossoblù hanno preso in mano le redini del gioco. Vignato prima e Orsolini dopo, nel giro di tre minuti (70′ e 73′) hanno archiviato la pratica, regalando agli emiliani il passaggio del turno.

La Reggina, adesso, ospiterà la SPAL domenica prossima (1 novembre) allo Stadio Granillo, in occasione del match valido per la 6° giornata del campionato di Serie B. Fischio d’inizio alle ore 15.