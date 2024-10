Coppa Italia: effettuato il sorteggio. La Reggina il 30 settembre al Granillo. Sarà pronto?

In corso il sorteggio del tabellone di Coppa Italia 2020-2021, con la Reggina che ha avuto accesso al secondo turno eliminatorio. Gli amaranto, che scenderanno in campo il 30 settembre allo stadio Oreste Granillo, sfideranno la vincente di Piacenza-Teramo.

Ovviamente le attenzioni si rivolgono ai lavori in atto di riqualificazione, che si spera possano essere completati per tempo, soprattutto per quello che riguarda le risoluzione delle prescrizioni che darebbero il via all’agibilità.