Per rivedere la Reggina in campo non bisognerà aspettare l’inizio del campionato. E’ stata fissata infatti la data di recupero del match di Coppa Italia, questo il comunicato ufficiale: “La Lega ha disposto che la gara di Coppa Italia Siracusa – Reggina rinviata a data da destinarsi con com. uff. n. 12/Cit del 17.08.2018, verrà recuperata mercoledì 29 agosto (orario da definire).