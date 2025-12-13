Grande successo per l’orchestra reggina Corde Libere al Parlamento Europeo

All’evento erano presenti 500 spettatori fra i quali numerosi parlamentari europei ed ambasciatori presenti presso la commissione europea e provenienti da ogni parte d’europa

E’ stato un vero successo il concerto denominato “CHRISTOJENNA” tenuto ieri sera 11 dicembre 2025 dall’orchestra CORDE LIBERE diretta dal maestro Alessandro Calcaramo presso l’auditorium del parlamento europeo a Bruxelles.

Il repertorio musicale e la composizione dell’orchestra

L’orchestra Corde libere ha eseguito un repertorio legato nella prima parte alla musica dei popoli e nella seconda musiche legate al Natale calabrese; l’orchestra che si è esibita a Bruxelles era formata da 11 elementi.

La presenza del pubblico e delle istituzioni europee

All’evento erano presenti 500 spettatori fra i quali numerosi parlamentari europei ed ambasciatori presenti presso la commissione europea e provenienti da ogni parte d’europa.

Le parole del maestro Alessandro Calcaramo

Al termine dell’esibizione il maestro Alessandro Calcaramo ha dichiarato: “è stata un’esperienza straordinaria durante la quale abbiamo avuto conferma che la musica è cultura ed è un ottimo veicolo di dialogo fra i popoli”.

Al termine dell’esibizione il maestro Calcaramo ha donato all’Onorevole Giusi Princi ed alla presidente Roberta Metsola due oggetti intagliati in legno realizzati dagli artigiani Francesco Marciano’ e Domenico Colella. L’evento è stato condotto dalla Dottoressa Roberta Cullari mentre la parte video e scenografie è stata curata dal Dott. Davide Murolo.

La degustazione dei prodotti tipici calabresi

Dopo il concerto vi è stato un momento di degustazione di prodotti tipici calabresi a cura dell’Arsac, l’agenzia regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese, e dei maestri pasticceri dell’Apac, momento molto gradito dai presenti.

L’evento è stato magistralmente organizzato dalla europarlamentare reggina Giusi Princi, brillante come sempre nell’organizzare iniziative a Bruxelles in collaborazione con la presidente del parlamento europeo Roberta Metsola.

La Calabria protagonista al Parlamento Europeo

La Calabria ha “conquistato” il parlamento europeo ed ancora una volta ha vinto e convinto realizzando un evento di importante relazione istituzionale.

Il management dell’orchestra Corde Libere è curato da Pasquale Lacquaniti e Francesco Monteleone e la produzione dall’etichetta Miseria e Nobiltà.