Grande successo per l’orchestra reggina Corde Libere al Parlamento Europeo
All’evento erano presenti 500 spettatori fra i quali numerosi parlamentari europei ed ambasciatori presenti presso la commissione europea e provenienti da ogni parte d’europa
13 Dicembre 2025 - 15:40 | Comunicato Stampa
E’ stato un vero successo il concerto denominato “CHRISTOJENNA” tenuto ieri sera 11 dicembre 2025 dall’orchestra CORDE LIBERE diretta dal maestro Alessandro Calcaramo presso l’auditorium del parlamento europeo a Bruxelles.
Il repertorio musicale e la composizione dell’orchestra
L’orchestra Corde libere ha eseguito un repertorio legato nella prima parte alla musica dei popoli e nella seconda musiche legate al Natale calabrese; l’orchestra che si è esibita a Bruxelles era formata da 11 elementi.
La presenza del pubblico e delle istituzioni europee
All’evento erano presenti 500 spettatori fra i quali numerosi parlamentari europei ed ambasciatori presenti presso la commissione europea e provenienti da ogni parte d’europa.
Le parole del maestro Alessandro Calcaramo
Al termine dell’esibizione il maestro Alessandro Calcaramo ha dichiarato: “è stata un’esperienza straordinaria durante la quale abbiamo avuto conferma che la musica è cultura ed è un ottimo veicolo di dialogo fra i popoli”.
Al termine dell’esibizione il maestro Calcaramo ha donato all’Onorevole Giusi Princi ed alla presidente Roberta Metsola due oggetti intagliati in legno realizzati dagli artigiani Francesco Marciano’ e Domenico Colella. L’evento è stato condotto dalla Dottoressa Roberta Cullari mentre la parte video e scenografie è stata curata dal Dott. Davide Murolo.
La degustazione dei prodotti tipici calabresi
Dopo il concerto vi è stato un momento di degustazione di prodotti tipici calabresi a cura dell’Arsac, l’agenzia regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese, e dei maestri pasticceri dell’Apac, momento molto gradito dai presenti.
L’evento è stato magistralmente organizzato dalla europarlamentare reggina Giusi Princi, brillante come sempre nell’organizzare iniziative a Bruxelles in collaborazione con la presidente del parlamento europeo Roberta Metsola.
La Calabria protagonista al Parlamento Europeo
La Calabria ha “conquistato” il parlamento europeo ed ancora una volta ha vinto e convinto realizzando un evento di importante relazione istituzionale.
Il management dell’orchestra Corde Libere è curato da Pasquale Lacquaniti e Francesco Monteleone e la produzione dall’etichetta Miseria e Nobiltà.