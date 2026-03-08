Scomparsa di Enzo Sidari, il cordoglio di Aloisio: ‘Una persona innamorata della propria città’

"Una persona profondamente innamorata della propria città, un bravissimo urologo, un politico che ha vissuto la sua esperienza come servizio e non come esercizio di potere. Era un amico che non sentivo da troppo tempo" le parole di Aloisio

“Pensi sempre di avere tempo. Preso dai mille impegni, dai problemi da risolvere, dalle cose da fare, finisci per lasciare sempre qualcosa indietro. E spesso quel qualcosa sono proprio le persone che conosci, che stimi, che consideri amiche. Poi arrivano notizie che ti sbattono in faccia quanto sei stato imbecille. Perché, invece di coltivare i rapporti veri, ti lasci travolgere dalla routine quotidiana”.

Inizia così il messaggio di cordoglio di Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti Reggio Calabria, che comunica in un post su Facebook la scomparsa del medico reggino Enzo Sidari.

“È morto Enzo Sidari. E per me, prima ancora di essere una persona profondamente innamorata della propria città, un bravissimo urologo, un politico che ha vissuto la sua esperienza come servizio e non come esercizio di potere, era un amico. Un amico che, colpevolmente, non sentivo da tanto tempo. Troppo“.

Leggi anche