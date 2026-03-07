“Premio 8 Marzo” e “Donna in Rosso”: due eventi a Reggio per celebrare la Festa della Donna

Un riconoscimento istituito dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria per onorare donne che si sono distinte nei loro ambiti di appartenenza per qualità umane, professionali e culturali. Saranno 16 le donne insignite del Premio.