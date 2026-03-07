“Premio 8 Marzo” e “Donna in Rosso”: due eventi a Reggio per celebrare la Festa della Donna
Un riconoscimento istituito dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria per onorare donne che si sono distinte nei loro ambiti di appartenenza per qualità umane, professionali e culturali. Saranno 16 le donne insignite del Premio.
07 Marzo 2026 - 16:12 | Comunicato Stampa
Domani, domenica 8 marzo, la ricorrenza della Festa delle Donne sarà celebrata a Palazzo San Giorgio con due importanti manifestazioni: alle ore 10.00, nel salone dei Lampadari, si svolgerà la cerimonia della ormai consolidata benemerenza del “Premio 8 Marzo”.
Un riconoscimento istituito dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria per onorare donne che si sono distinte nei loro ambiti di appartenenza per qualità umane, professionali e culturali.
Saranno 16 le donne insignite del Premio.
All’evento sarà presente il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia.
Al pomeriggio, sempre nella splendida cornice della sala lampadari Palazzo San Giorgio, si svolgerà alle ore 19 l’evento “DONNA IN ROSSO”.
Porte aperte a tutte le Donne a Palazzo San Giorgio per celebrare l’8 Marzo.
La Jasmin’s cinema moda e dance reduce da Sanremo- in collaborazione con tutte le modelle che ne vorranno far parte- celebrera’ la giornata dedicata alla Donna : un 8 Marzo che dovrebbe essere festeggiato in ogni momento dell’anno e che vuole invitare tutte le Donne vittime di violenze a denunciare e non arrendersi mai.
La sfilata della Jasmin’s in questa giornata particolare è un messaggio di bellezza di appartenenza, di preziosa considerazione di se stesse nonché una forma di coraggio per ricordare a tutte le Donne il diritto della propria liberta’.
Unite insieme e vestite di Rosso in questo giorno così delicato tanto da renderle importanti anche quando in ogni singolo giorno dovrebbero esserlo.
La presidente della Jasmin’s Silvia Nasuti,accompagnata dalle collaboratrici, ha ideato un defilè che vedrà la bellezza della “Donna ” in tutte le sue sfaccettature.
Il progetto, nato per mandare messaggi di sensibilizzazione, vedrà la partecipazione di Maria Antonietta Rositani; vittima di violenza ma Donna di coraggio.
Saranno presenti l’assessore Annamaria Curatola, l’assessore Carmelo Romeo ed il sindaco ff Domenico Battaglia.