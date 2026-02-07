Calabria in lutto per la scomparsa di Ruperto, Cirillo: ‘Giurista di alto profilo e uomo delle istituzioni’
Il Presidente emerito della Corte Costituzionale aveva 100 anni
07 Febbraio 2026 - 03:15 | Comunicato Stampa
«Con la scomparsa di Cesare Ruperto, l’Italia e la Calabria perdono un giurista di altissimo profilo e un uomo delle istituzioni. Originario di Filadelfia, nel vibonese, ha sempre rivendicato con orgoglio le proprie origini calabresi».
Lo dichiara il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, esprimendo cordoglio per la morte di Cesare Ruperto, Presidente emerito della Corte costituzionale.
Il messaggio di vicinanza
«Alla sua famiglia e a quanti ne hanno condiviso il percorso umano e professionale va la vicinanza dell’intero Consiglio regionale della Calabria».