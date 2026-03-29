Calabria, Pd: ‘Profondo cordoglio per la scomparsa di Ubaldo Schifino’

Il Partito Democratico della Calabria esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Ubaldo Schifino, figura di grande spessore umano e politico che ha dedicato la propria vita al servizio della comunità e delle istituzioni.

Nato a Crotone, fin da giovane ha partecipato con passione ai movimenti studenteschi del ’68, proseguendo il suo impegno politico come segretario della federazione del P.C.I. dal 1976 al 1981, negli anni della guida di Enrico Berlinguer.

Eletto consigliere provinciale di Catanzaro nel 1980, ha ricoperto con grande responsabilità anche il ruolo di consigliere e assessore regionale della Calabria, nella IV legislatura.

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Ubaldo Schifino ha continuato a partecipare con costanza alle riunioni degli organismi del Partito Democratico a tutti i livelli, offrendo il proprio contributo con la passione, la lucidità e la determinazione che lo hanno sempre contraddistinto.

Il Partito Democratico della Calabria si stringe con affetto alla famiglia e a quanti gli hanno voluto bene, nel ricordo di un uomo che ha rappresentato un esempio di impegno civile, rigore morale e dedizione alla cosa pubblica e alla sua comunità politica.