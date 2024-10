Corigliano Calabro, la fontana di Piazza Salotto…in abbandono

In questo particolare periodo dell’anno, nel clima delle Festività, i cittadini sono più propensi a passeggiare per le vie della Città Ausonica.

Passeggiando nella piazza salotto – che appare essere, quotidianamente, visitata dai nostri concittadini e non -, sedente nello scalo cittadino di Corigliano Calabro, si assiste nel vedere una bruttura, per quanto appresso segnalato, all’Amministrazione Comunale di Corigliano Calabro, dal Presidente dell’Associazione Fidelitas, l’avvocato Giuseppe Vena.

Purtroppo, con rammarico – ha affermato l’avvocato Giuseppe Vena – debbo constatare che la fontana ivi posta ad abbellimento della piazza appare essere non attiva e funzionante cosicchè l’acqua appare essere visibile agli occhi di tutti in staticità , sporca e stagnante.

La fontana, inoltre, appare essere riempita – scambiata dall’inciviltà di mano ignota come una pattumiera – da una molteplicità di spazzatura, di vario genere, che la rende ancor meno presentabile agli occhi dei visitatori.

Tale stato di cose non è tollerabile per una città come Corigliano Calabro.

A nome dei soci della Fidelitas, l’avvocato Giuseppe Vena, ha chiesto all’Amministrazione Comunale di Corigliano Calabro di spronare l’Assessorato di competenza ad inviare i tecnici ed operai comunali presso la piazza salotto per far risolvere quanto sopra segnalato.

Parimenti, la Fidelitas ha chiesto di far stazionare qualche pattuglia della Polizia Municipale nella piazza, per far prevenire lo stato di cose di cui sopra.