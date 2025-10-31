Abusi edilizi, la denuncia di Caputo(FdI): ‘Il Comune adegua le opere ai confini di un privato’

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, il capogruppo di Fratelli d’Italia di Corigliano-Rossano, Guglielmo Caputo, è intervenuto sulla riqualificazione del tratto di lungomare nella zona Momena di Rossano, denunciando presunti abusi edilizi.

Secondo Caputo, durante i lavori di rifacimento di marciapiedi, pista ciclabile e viabilità, «l’Ente avrebbe persino adeguato le opere pubbliche ai confini imposti da un privato, in presenza di opere abusive». Una situazione definita «a dir poco imbarazzante», poiché «nessuno – dal RUP al direttore dei lavori, fino al sindaco – sembra essersi accorto di nulla». Il capogruppo ha presentato una diffida indirizzata al sindaco, agli uffici comunali, alla Capitaneria di Porto e alla Provincia. Successivamente, la polizia municipale avrebbe confermato gli abusi «ai danni della collettività».

Caputo ha sottolineato che «ogni metro di suolo sottratto illegalmente è un metro tolto ai cittadini» e ha invitato l’amministrazione a «decidere da che parte stare: con la legalità o con gli abusi». Rivolgendosi al sindaco Stasi, il capogruppo consiliare ha aggiunto:

