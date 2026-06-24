1° Consiglio Circoscrizione ‘Reggio Nord’, Chirico: ‘Ascolto, presenza e attenzione alla comunità’

Si è svolta lunedì 22 giugno, presso la sede del Decentramento di Catona, la prima seduta pubblica del Consiglio della III Circoscrizione “Reggio Nord“, presieduta dalla neoeletta Presidente Emanuela Chirico.

La seduta si è aperta con l’appello dei consiglieri e la verifica del numero legale. Successivamente il Consiglio ha proceduto all’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità della Presidente e dei Consiglieri proclamati eletti dall’Ufficio Centrale Elettorale, deliberandone la convalida all’unanimità dei presenti. Con questo primo atto ufficiale prende avvio l’attività istituzionale del nuovo Consiglio circoscrizionale, chiamato a rappresentare i territori della zona nord della città e a raccogliere le istanze provenienti dalle comunità locali.

Nel corso della seduta è stato ribadito l’impegno a lavorare in un clima di collaborazione e confronto costruttivo, nel rispetto dei diversi ruoli istituzionali e nell’interesse del territorio. Nei prossimi appuntamenti il Consiglio sarà chiamato a completare il proprio percorso di insediamento attraverso la costituzione degli organismi previsti dal Regolamento e l’avvio delle attività delle commissioni.

Il piano per il territorio e la pulizia del litorale

La Presidente Emanuela Chirico ha rivolto un ringraziamento ai consiglieri eletti e ai cittadini che hanno partecipato al percorso elettorale, sottolineando la volontà di garantire ascolto, presenza e attenzione alle esigenze delle comunità della III Circoscrizione.

L’occasione è inoltre utile per informare la cittadinanza che, nell’ambito degli interventi straordinari di pulizia del litorale disposti dal Sindaco Francesco Cannizzaro, a partire da domani 25 giugno prenderanno il via le operazioni di pulizia delle spiagge di Gallico. I lavori saranno effettuati indicativamente nella fascia oraria compresa tra le ore 5:00 e le ore 9:00. Si invitano pertanto i cittadini e, in particolare, i proprietari delle imbarcazioni presenti sull’arenile a collaborare per agevolare le operazioni, provvedendo ove possibile allo spostamento dei natanti e contribuendo alla buona riuscita dell’intervento.