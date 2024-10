Corigliano Rossano, donato un defibrillatore alla Croce Rossa

Donato un defibrillatore dall’Associazione Fidelitas alla Croce Rossa, nel territorio di Corigliano Rossano , area urbana Corigliano.

Il Presidente dell’associazione Fidelitas, l’avvocato Giuseppe Vena, ha consegnato al Presidente della Croce Rossa , Dott. Salvatore Viteritti, un defibrillatore, quale omaggio da parte di tutti i soci Fidelitas, per essere destinato a soccorrere i bisognosi del territorio.

La Fidelitas , ha riferito l’avvocato Giuseppe Vena sta creando un territorio cardio protetto; infatti, l’associazione Fidelitas, nel corso del tempo, ha donato ben sette defibrillatori ( due sono stati donati alle caserme Carabinieri Corigliano – Rossano, uno all’Istituto scolastico tecnico commerciale Palma, uno al Comune di Longobucco per la frazione Destro, uno in Sibari presso il lido Bora Bora dove la Fidelitas ha creato addirittura il punto salvavita, uno all’associazione Ares gioco calcio e quest’ultimo alla Croce Rossa).

La Fidelitas, inoltre, per favorire e tutelare la collettività, ha realizzato anche la mappatura dei defibrillatori, per far conoscere alla popolazione dove sono ubicati gli strumenti salva vita.

L’associazione Fidelitas continuerà a prodigarsi per il bene del territorio e della sua gente.