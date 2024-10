Coronavirus, il ‘No’ di Tansi ad un ruolo nella gestione dell’emergenza

“Apprendo ora della proposta del vicepresidente nazionale del Codacons, Francesco Di Lieto, che chiede al presidente della Regione Calabria Jole Santelli di conferirmi un ruolo di responsabilità nella gestione dell’emergenza Coronavirus in Calabria “ .

Sono queste le parole di Carlo Tansi pubblicate in un post sulla sua pagina Facebook, qualche ora fa.

“Ringrazio il dott. Di Lieto della stima nei miei confronti, ma i miei problemi di salute – che mi hanno portato ad abbandonare il mio nascente impegno politico – non mi concedono la serenità per potere affrontare un incarico così gravoso. Così come ringrazio la moltitudine di miei conterranei che chiedono appassionatamente un mio ritorno”.