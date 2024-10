“Problemi di salute”: Carlo Tansi annuncia ritiro dalla politica

La politica regionale perde uno dei protagonisti degli ultimi mesi, e se vogliamo degli ultimi anni. Carlo Tansi, candidatosi alla presidenza della Regione con la lista Tesoro Calabria, alle elezioni del 26 gennaio scorso, lo ha annunciato attraverso un post sulla pagina personale di Facebook:

“Questioni personali legate al mio stato di salute, che auspico di rapida risoluzione, mi inducono ad abbandonare la mia breve e unica esperienza politica. Ringrazio tutti coloro hanno condiviso con me questa appassionante avventura di cambiamento della nostra Terra”.

Vale la pena ricordare che Carlo Tansi con il suo raggruppamento di liste ha racimolato il 7,2% sfiorando con le sue quasi 60 mila preferenze l’ingresso a Palazzo Campanella che aveva conosciuto solo qualche anno prima con la nomina a Direttore della Protezione civile calabrese. Da lì una serie di braccio di ferro con la politica che – ha sempre denunciato lui – lo aveva voluto far fuori deliberatamente dalla guida della ProCiv. Proprio dopo questo episodio, Tansi decise di scendere in campo, candidandosi alla presidenza per primo tra i 4 sfidanti finali. La rivoluzione arancione, che camminava sulle ruote del suo camper, per ora è rinviata.