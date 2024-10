Coronavirus, da Santelli ok alla Task force: Ecco chi ne farà parte

Da oggi la Calabria ha la sua Task Force a supporto dell’Unità di Crisi Regionale per la gestione dell’emergenza sanitaria Coronavirus. Istituita con apposita ordinanza del presidente Santelli, la Task force, lavorerà con il supporto tecnico del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

“Ringrazio per la disponibilità i professori Raffaele Bruno, Paolo Navalesi e Franco Romeo che hanno accettato in questo momento difficile un impegno gravoso e di grande responsabilità – afferma la Santelli – offrendo la loro disponibilità alla Calabria. Sono sicura che le personalità scientifiche di spicco che hanno accettato di far parte della task force daranno un supporto all’emergenza che la Calabria sta vivendo”.