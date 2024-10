Coronavirus, decesso in Calabria: la benedizione della salma presso Cimitero di Masella

Celebrazione in diretta streaming

Con il post apparso sul noto social network Facebook, viene annunciata per la giornata di domani, alle ore 10, la benedizione della salma del reggino Mimmo Crea. Chiunque volesse assistere, ovviamente in modo virtuale, la funzione verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della parrocchia o del sig. Giovanni Gattuso (autore del post CLICCA QUI)